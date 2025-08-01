У результаті російського удару по Сумах пошкоджено пасажирський потяг – фото
У п’ятницю, 1 серпня, росіяни завдали удару по Сумах, пошкоджено пасажирський потяг, який перебував на вокзалі. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
За даними державного підприємства, наслідки атаки – серед іншого й на вокзалі обласного центру.
Зокрема, пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород. Пасажири потяга не постраждали, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони.
В Укрзалізниці наголосили, що поїзд продовжує рух за графіком.
Сумська обласна військова адміністрація уточнила, що окупанти били по залізничному вокзалу двома безпілотниками.
- Росіяни регулярно атакують цивільний транспорт у Сумській та інших прикордонних областях. 27 липня вони вдарили дроном по автобусу на території Юнаківської громади.
- Жертвами удару стали три жінки. Ще десятки пасажирів отримали поранення.
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