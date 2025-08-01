У результаті російського удару по Сумах пошкоджено пасажирський потяг – фото

Окупанти вдарили по залізничному вокзалу двома дронами, уточнили в Сумській ОВА

Потяг (Фото: Укрзалізниця)

У п’ятницю, 1 серпня, росіяни завдали удару по Сумах, пошкоджено пасажирський потяг, який перебував на вокзалі. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

За даними державного підприємства, наслідки атаки – серед іншого й на вокзалі обласного центру.

Зокрема, пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків – Ужгород. Пасажири потяга не постраждали, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони.

В Укрзалізниці наголосили, що поїзд продовжує рух за графіком.

Сумська обласна військова адміністрація уточнила, що окупанти били по залізничному вокзалу двома безпілотниками.

Фото: Сумська ОВА