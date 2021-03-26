В Тернополе усиливают карантин: список дополнительных ограничений

С 29 марта в Тернополе вводят дополнительные карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.

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Как отмечается, карантин усилят, в связи со значительным ростом заболеваемости COVID-19 и загруженностью больниц.

Городской оперативный штаб решил:

- запретить работу заведений общепита с 22:00 до 07:00, с запретом проведения расчетных операций после 21:00, кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос;

- обеспечить деятельность детсадов с неуклонным соблюдением противоэпидемических мероприятий;

- в школах организовать дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов;

- в учреждениях внешкольного и профессионально-технического) образования образования организовать дистанционное обучение;

- запретить проведение в школах массовых мероприятий с участием более чем одного класса (группы) и зрителями;

- перевозку пассажиров в такси осуществлять в средствах индивидуальной защиты и в количестве не более трех пассажиров или в пределах одной семьи с детьми в легковых автомобилях.

25 марта в Украине выявили 18 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, это стало новым печальным рекордом по суточной заболеваемости с начала текущего года. В Тернопольской области – 627 случаев.

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Наталия Медведева

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