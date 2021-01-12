В центре Полтавы произошла перестрелка: есть раненый, проводится спецоперация

Сегодня на улице Нижнемлинской в центре Полтавы произошла перестрелка, в результате которой был ранен мужчина. В городе проводится спецоперация, сообщили LIGA.net в полиции Полтавской области.

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В полиции говорят, что о перестрелке между мужчинами сообщили прохожие около 12:00. На место выехала следственно-оперативная группа. Был ранен местный мужчина 1984 года рождения, его доставили в больницу.

Сейчас полиция ищет всех участников конфликта. Собеседник LIGA.net уточнил, что выезды из города не заблокированы.

"Проводится спеоцперация по выявлению и установлению всех причастных. Конечно, проверяется транспорт. Транспортное движение не перекрывали, а просто усиленно проверяют транспортные средства", – сказал он.

В полиции пока не могут сказать, сколько было участников перестрелки. Эту информацию будет устанавливать следствие.

В ноябре 2020-го в Киеве произошла перестрелка, полицейский получил три огнестрельных ранения.

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Марк Сировой

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