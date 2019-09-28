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В Умани автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие - фото

В Умани автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие - фото - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции в Черкасской области
28.09.2019, 14:05

В пресс-службе сообщают, что девять человек попали в больницу

В Умани Черкасской области автобус Mercedes-Benz столкнулся с грузовым автомобилем Daf. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области. 

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.

Девять пассажиров автобуса доставили в Жашковскую центральную районную больницу.

В Патрульной полиции предупредили, что движение транспорта на участке автодороги М-05, на которой произошло ДТП (153 км), затруднено.

  • 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовой автомобиль ДАФ. Погибли девять человек.
  • Сразу после ДТП полиция задержала водителя грузовика.
  • 22 сентября Великодолинский поселковый совет обнародовал поименный список погибших и пострадавших.

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