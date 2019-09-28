В Умани автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие - фото

В Умани Черкасской области автобус Mercedes-Benz столкнулся с грузовым автомобилем Daf. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.
Девять пассажиров автобуса доставили в Жашковскую центральную районную больницу.
В Патрульной полиции предупредили, что движение транспорта на участке автодороги М-05, на которой произошло ДТП (153 км), затруднено.
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