В Винницкой области завтра усилят карантин
В Винницкой области с субботы, 3 апреля, усиливаются меры карантина. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой ОГА.
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Решение было принято сегодня, 2 апреля, на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 3 по 12 апреля в области вводятся такие ограничения:
– запрещены все массовые развлекательные спортивные, рекламные и другие мероприятия, кроме официальных спортивных, которые проводятся без зрителей;
– запрещены культурные массовые мероприятия;
– не будут принимать зрителей театры, концертные залы, кинотеатры и другие заведения культуры;
– не будут принимать детей детские учреждения оздоровления и отдыха;
– религиозные службы можно проводить только в помещениях, где обеспечиваются пять квадратных метров на человека;
– на религиозных мероприятиях на открытом воздухе необходимо обеспечить дистанцию 1,5 м между участниками;
– запрещается посещение образовательных учреждений, кроме детских садов.
Всем организациям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.
- Сегодня, 2 апреля, стало известно, что карантин усилят в Николаеве.
- Позже об усилении карантина заявил мэр Запорожья.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 19 893 новых случая коронавируса, в Винницкой области – 815.
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