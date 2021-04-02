В Винницкой области завтра усилят карантин

В Винницкой области с субботы, 3 апреля, усиливаются меры карантина. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой ОГА.

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Решение было принято сегодня, 2 апреля, на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 3 по 12 апреля в области вводятся такие ограничения:

– запрещены все массовые развлекательные спортивные, рекламные и другие мероприятия, кроме официальных спортивных, которые проводятся без зрителей;

– запрещены культурные массовые мероприятия;

– не будут принимать зрителей театры, концертные залы, кинотеатры и другие заведения культуры;

– не будут принимать детей детские учреждения оздоровления и отдыха;

– религиозные службы можно проводить только в помещениях, где обеспечиваются пять квадратных метров на человека;

– на религиозных мероприятиях на открытом воздухе необходимо обеспечить дистанцию 1,5 м между участниками;

– запрещается посещение образовательных учреждений, кроме детских садов.

Всем организациям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

Сегодня, 2 апреля, стало известно, что карантин усилят в Николаеве.

Позже об усилении карантина заявил мэр Запорожья.

За прошедшие сутки в Украине выявили 19 893 новых случая коронавируса, в Винницкой области – 815.

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Денис Юдин

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