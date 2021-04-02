В Запорожье с субботы усиливают карантин

В Запорожье с 3 апреля будут усилены меры карантина из-за широкого распространения COVID-19. Об этом в Facebook сообщил мэр города Владимир Буряк.

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За прошедшие сутки в Запорожье выявили 455 человек с COVID-19, 11 пациентов умерли. В больницах заполнены 82% мест для пациентов с коронавирусом, сообщил Буряк. Он подчеркнул, что значительно выросло число тяжелых случаев.

Чтобы замедлить распространение болезни, с 3 апреля в Запорожье введут такие ограничения

– кафе и рестораны могут работать только с 6:00 до 20:00, на выходных – только на вынос;

– запрещается проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных и других мероприятий;

– спортзалы и фитнес-центры закрываются;

– работают могут только продовольственные рынки;

– будут работать только те магазины, 60% предназначено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены и бытовой химии;

– продолжат работать почтовые службы, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).

Сегодня, 2 апреля, стало известно, что карантин усилят в Николаеве.

За прошедшие сутки в Украине выявили 19 893 новых случая коронавируса, в Запорожской области – 755.

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Денис Юдин

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