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В Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 22:27
В Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - Фото
Запоріжжя (Фото - Telegram Куртєва)

Вечером 4 марта в Запорожье раздался взрыв, перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.

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В 22:15 в Запорожье и области объявили тревогу, после чего раздался взрыв.

Запорожская областная военная администрация призывает жителей находиться в безопасных местах до завершения тревоги и не публиковать фото- и видеоматериалы работы ПВО или последствий попадания.

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Оксана Житнюк
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война взрыв Запорожье
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