В Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Вечером 4 марта в Запорожье раздался взрыв, перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.

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В 22:15 в Запорожье и области объявили тревогу, после чего раздался взрыв.

Запорожская областная военная администрация призывает жителей находиться в безопасных местах до завершения тревоги и не публиковать фото- и видеоматериалы работы ПВО или последствий попадания.

В ночь на 2 марта оккупанты практически полностью разрушили пятиэтажное здание в Запорожье. По состоянию на вечер 4 марта количество погибших возросло до 11 человек, среди них 8-месячный ребенок.

Зеленский пообещал россиянам ответ на обстрел Запорожья – как военный, так и юридический.

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Оксана Житнюк

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