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04.03.2023, 17:37

Ракетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенец

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Ракетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенец
Ракетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенец
Ракетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенецРакетный удар по центру Запорожья 2 марта: погибших уже 11, среди них – младенец

В результате ракетного удара, совершенного Россией в ночь на 2 марта по центру Запорожья, погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых есть младенец. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

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Ликвидация последствий ракетного удара в Запорожье продолжается, спасатели ищут пострадавших, демонтируют разрушенные конструкции дома.

"Из-под завалов дома спасатели деблокировали 11 погибших, среди них 8-месячный ребенок. Девочка погибла вместе со своей семьей", – говорится в сообщении ГСЧС по состоянию на 17:00 4 марта.

Удалось спасти 11 человек. Также во время разбора завалов спасены четыре кота и собака.

Смотрите также: "Террор каждый день". Зеленский опубликовал последствия удара России по центру Запорожья

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Теги: война, Запорожье, обстрел, ракетный удар
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