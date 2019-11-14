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В Запорожской области за подготовку теракта посадили полицейского

В Запорожской области за подготовку теракта посадили полицейского - Фото
Фото: depositphotos.com
14.11.2019, 16:40

В прокуратуре сообщили, что правоохранитель готовил теракт вместе с боевиком

В Запорожской области сотрудника полиции приговорили к восьми годами и трем месяцам тюрьмы за подготовку вместе с пророссийским боевиком террористического акта на территории области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, правоохранитель способствовал подготовке теракта на территории Запорожской области и незаконно хранил боеприпасы. Также полицейский передавал боевику информацию о перемещении украинских военных.

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