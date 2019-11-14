В Запорожской области за подготовку теракта посадили полицейского

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В Запорожской области сотрудника полиции приговорили к восьми годами и трем месяцам тюрьмы за подготовку вместе с пророссийским боевиком террористического акта на территории области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, правоохранитель способствовал подготовке теракта на территории Запорожской области и незаконно хранил боеприпасы. Также полицейский передавал боевику информацию о перемещении украинских военных.

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