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Вирус. Хлоркой опрыскали храм, улицы и яблони в селе, где умер священник – фото

Вирус. Хлоркой опрыскали храм, улицы и яблони в селе, где умер священник – фото - Фото
Фото - пресс-служба Шумской РДА
30.04.2020, 11:25

Коммунальные службы провели дезинфекцию территории рядом с домом умершего от коронавируса священника

В селе Потуторив Тернопольской области провели дезинфекцию улиц и местного храма: на днях там от коронавируса умер 55-летний священнослужитель, который, нарушая карантин, проводил обряды для людей на частной территории. Об этом сообщают в Шумской РГА.

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29 апреля дезинфекцию провели на территории, которая граничит с домом священника и сельскими улицами. Для дезинфекции использовали специальную смесь на основе гипохлорита натрия. Также продезинфицировали и местную церковь.

В РГА заявляют, что была проведена "активная работа" по информированию населения о предотвращении заболеваемости коронавирусом.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Вчера от коронавируса умер священник. Он нарушал карантин и тайно проводил обряды.

Читайте также: Священников с коронавирусом из Почаева привезли в киевскую больницу - КГГА

Владислав Сердюк
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церковь священник карантин коронавирус COVID-19 Потуторив
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