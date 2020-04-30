Вирус. Хлоркой опрыскали храм, улицы и яблони в селе, где умер священник – фото

Фото - пресс-служба Шумской РДА

В селе Потуторив Тернопольской области провели дезинфекцию улиц и местного храма: на днях там от коронавируса умер 55-летний священнослужитель, который, нарушая карантин, проводил обряды для людей на частной территории. Об этом сообщают в Шумской РГА.

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29 апреля дезинфекцию провели на территории, которая граничит с домом священника и сельскими улицами. Для дезинфекции использовали специальную смесь на основе гипохлорита натрия. Также продезинфицировали и местную церковь.

В РГА заявляют, что была проведена "активная работа" по информированию населения о предотвращении заболеваемости коронавирусом.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вчера от коронавируса умер священник. Он нарушал карантин и тайно проводил обряды.

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