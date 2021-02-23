Карантин в Буковеле ужесточают из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковской области

Власти Ивано-Франковской области ужесточили карантинные меры на горнолыжном курорте Буковель. Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации.

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Чиновники отмечают, что "одни из основных источников" всплеска заболеваемости в области – большие туристические центры, среди которых Яремче, Надвирнянский, Богородчанский район и Ивано-Франковск.

Также на встрече с представителями курорта власти определили ограничения, которые должны действовать на территории Буковеля во время карантина:

- закрытие для посетителей ресторанов, баров и кафе;

- создание на горнолыжных трассах и подъемниках специальной инфраструктуры для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими;

- соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима;

- широкое информирование отдыхающих о карантинных мерах.

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Станислав Стороженко

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