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Во Львовской области из-за непогоды затопило дороги и дома - фото

04.07.2020, 22:28
Во Львовской области из-за непогоды затопило дороги и дома - фото - Фото
Фото: пресс-служба ГСЧС во Львовской области

Спасатели откачивали воду из подвалов домов и колодцев до вечера сегодняшнего дня

Во Львовской области в результате непогоды размыло мосты и затопило сотни домов и дорог. Мероприятия по ликвидации последствий затопления, в том числе откачка воды из подвалов и колодцев, продолжались весь день, передает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

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(facebook.com/MNSLVIV)

Еще 3 июля в управление поступило сообщение, что вследствие сильных дождей в трех населенных пунктах Старосамборского района разлилась река Катинка. Всего затопило более 300 жилых домов, 13 га сельскохозяйственных земель, а также размылись дороги.

(facebook.com/MNSLVIV)

О разрушительных последствиях непогоды также рассказали спасателям сами местные жители.

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Дарья Мостовая
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