Врачи не выявили во Львове коронавирус у студента

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Львовянина, который учится в Китае, пока госпитализирован в областную инфекционную клиническую больницу, врачи не подтверждают случай заболевания коронавирусом. Об этом Гал-инфо сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

По ее словам, студент, обучающийся в Китае приехал во Львов с насморком, но как сознательный человек он сразу обратился к врачам.

"Место, где он был в Китае, очень далеко от города Ухань, где бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали. Сейчас он в отдельном боксе и за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела", - отметила Тимко.

Она напомнила, что все случаи коронавируса, о которых сообщают, протекают с повышением температуры тела. "У него нет подозрения на коронавирус", - подчеркнула Тимко, добавив, что у студента диагностировали острое респираторное заболевание.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

По состоянию на вечер 27 января в Китае заразились 4515 человек, 106 умерли, 976 в критическом состоянии.

Вирус постепенно распространяется по миру. ВОЗ оценила его опасность на глобальном уровне как "высокую".

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