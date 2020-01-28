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Врачи не выявили во Львове коронавирус у студента

Врачи не выявили во Львове коронавирус у студента - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
28.01.2020, 09:23

Во Львове госпитализировали студента, который вернулся из Китая

Львовянина, который учится в Китае, пока госпитализирован в областную инфекционную клиническую больницу, врачи не подтверждают случай заболевания коронавирусом. Об этом Гал-инфо сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

По ее словам, студент, обучающийся в Китае приехал во Львов с насморком, но как сознательный человек он сразу обратился к врачам.

"Место, где он был в Китае, очень далеко от города Ухань, где бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали. Сейчас он в отдельном боксе и за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела", - отметила Тимко.

Она напомнила, что все случаи коронавируса, о которых сообщают, протекают с повышением температуры тела. "У него нет подозрения на коронавирус", - подчеркнула Тимко, добавив, что у студента диагностировали острое респираторное заболевание.

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