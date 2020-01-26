Врачи назвали симптомы заражения новым коронавирусом из Китая

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Заболевание, спровоцированное новым коронавирусом, на первых стадиях может проходить без характерных для пневмонии симптомов. Об этом сообщают медики из Уханя, передает Xinhua.

Ранее медики заявляли, что клинические проявления новой коронавирусной пневмонии в основном проявляются лихорадкой, усталостью и сухим кашлем. Однако вскоре в Народной больнице Уханьского университета было выявлено много нетипичных случаев заболевания.

В частности, у пациентов на первых стадиях был слабый аппетит, усталость, психические проблемы, тошнота, рвота, диарея, головная боль. И лишь спустя время у них проявлялись легочные симптомы пневмонии.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус , который вызывает пневмонию. Власти заявляли, что вирус может мутировать

В Украине были зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились.

По состоянию на 26 января, более 2000 человек в мире заражены новым коронавирусом, подавляющее большинство из них в Китае. Количество умерших увеличилось до 56 человек.

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