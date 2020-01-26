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Врачи назвали симптомы заражения новым коронавирусом из Китая

Врачи назвали симптомы заражения новым коронавирусом из Китая - Фото
Фото: Rungroj Yongrit/ЕРА
26.01.2020, 16:24

В Народной больнице Уханя выявили нетипичные случаи заражения

Заболевание, спровоцированное новым коронавирусом, на первых стадиях может проходить без характерных для пневмонии симптомов. Об этом сообщают медики из Уханя, передает Xinhua.

Ранее медики заявляли, что клинические проявления новой коронавирусной пневмонии в основном проявляются лихорадкой, усталостью и сухим кашлем. Однако вскоре в Народной больнице Уханьского университета было выявлено много нетипичных случаев заболевания.

В частности,  у пациентов на первых стадиях был слабый аппетит, усталость, психические проблемы, тошнота, рвота, диарея, головная боль. И лишь спустя время у них проявлялись легочные симптомы пневмонии.

  • В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. Власти заявляли, что вирус может мутировать.  
  • В Украине были зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились. 
  • По состоянию на 26 января, более 2000 человек в мире заражены новым коронавирусом, подавляющее большинство из них в Китае. Количество умерших увеличилось до 56 человек.

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