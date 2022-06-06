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ВСУ отбили наступление на Славянском направлении, армия РФ отступила – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 16:40
ВСУ отбили наступление на Славянском направлении, армия РФ отступила – Минобороны - Фото
Александр Мотузяник (Скриншот из видео)

Украинские военные отбили наступление оккупантов на Славянском направлении, армия РФ отступила, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре.

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По оперативной информации Минобороны, оккупационная армия России перегруппировались и пошла в наступление в направлениях Большой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Долины и Богородичного.

По словам Мотузяника, украинские защитники отбили наступление на этом направлении и армия РФ вынуждена была отступить.

Также Мотузяник рассказал, что за минувшие сутки авиация РФ 39 раз вылетала из аэродромов, чтобы наносить удары по территории Украины.

Войска России выпустили крылатые ракеты из воздушного пространства над акваторией Черного моря с помощью бомбардировщиков Ту-22М3, а для пуска из воздушного пространства над акваторией Каспийского моря использовали стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

По информации Минобороны, армия РФ наносила также ракетные удары береговыми ракетными комплексами "Бастион-П" из позиционного района в западной части Крыма.

  • Утром, Генштаб сообщал, что армия России наступает на Славянск в Донецкой области с двух сторон, а в Луганской области продолжается штурм Северодонецка.

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Наталия Фреик
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ВСУ война наступление славянск армия рф
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