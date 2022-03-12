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ВСУ сбили над Днепром крылатую ракету

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 09:19
ВСУ сбили над Днепром крылатую ракету - Фото
Крылатая ракета Нептун (Фото - Генштаб)

Воздушное командование "Восток" сообщило, что подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожена вражеская крылатая ракета над Днепром. По данным мера города предварительно жертв и разрушений    нет.

  • Вчера Россия нанесла три авиаудара по жилым кварталам города Днепр. По предварительным данным один человек погиб. 
  • Ранее украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском Донецкой области и около Киева.  
Дмитрий Смирнов
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