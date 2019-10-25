Взрыв на полигоне Одесской области: пострадали курсанты

Фото: пресс-служба Минобороны

В Одесской области 24 октября произошел взрыв неизвестного боеприпаса на полигоне. Об этом сообщает Думская.

В результате трое курсантов военной академии Одессы получили легкие осколочные ранения на территории учебного центра вуза в поселке Черноморское (в Чабанке).

Начальник академии генерал-майор Олег Гуляк отметил, что инцидент произошел во время полевого выхода.

"Курсанты обнаружили неразорвавшийся боеприпас, который не находится на вооружении Вооруженных сил Украины (это был гранатометный выстрел производства США, оставшийся после учений, - ред.). Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался", - уточнил Гуляк.

По его словам, курсанты уже в понедельник вернутся к учебе, с ними проведут дополнительную разъяснительную работу.

Проверку по факту случившегося осуществляют ГБР и военная прокуратура.