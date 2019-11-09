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За Россию и в Россию. Чего хотят в оккупации - опрос

За Россию и в Россию. Чего хотят в оккупации - опрос - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
09.11.2019, 15:59

По данным опроса, у 29,4% жителей ОРДЛО Украина вызывает "холодное" или "очень холодное отношение"

84,3% опрошенных жителей временно оккупированного Донбасса хорошо относятся к стране-агрессору России. Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и издания Зеркало недели при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

"И только 51 человек из 1606 - 3,1% респондентов - обозначили свои чувства к России как "холодные" и "очень холодные", - отмечается в сообщении.

У 29,4% опрошенных жителей ОРДЛО Украина вызывает "холодное" или "очень холодное отношение". 

Самая лучшая перспектива для жителей оккупированной части Донбасса - это объединение Украины с Россией. "Три четверти респондентов полагают, что подобный сценарий либо создаст условия для успешного развития нашей страны, либо приведет ее к успеху", - уточняется в сообщении.

4,9% участников социологического исследования придерживаются иных оценок: одни предполагают, что это скорее негативный сценарий, чем позитивный, другие — приведет к проблемам развития государства. И только 17,2% полагают, что от политики Украины зависит успех или неудача подобного сценария. 

68% опрошенных жителей ОРДЛО поддержали вариант вступления в ЕАЭС и ТС: для 27,5% это — условие успешного развития, а для 40,5% — такой сценарий может привести Украину к успеху.

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Опрос проводился с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной Украине части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей методом интервью face-to-face. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

  • 57,8% жителей временно оккупированного Донбасса назвали себя гражданами Украины. 

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