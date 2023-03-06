UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Запорожская АЭС. Оккупанты планируют отступление и присматриваются, что можно украсть

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 16:00
Запорожская АЭС. Оккупанты планируют отступление и присматриваются, что можно украсть - Фото
Фото: Энергоатом

На временно оккупированной Запорожской АЭС российские оккупанты рассматривают сценарии отступления и "маркируют" оборудование, которое можно украсть со станции. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

На станцию приехали так называемые "специалисты атомной отрасли" из России, и начали составлять списки оборудования, которое "необходимо демонтировать" в случае отступления.
Фото: Энергоатом
Отмечается, что особое внимание россиян привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала "Энергоатома", созданный на базе учебно-тренировочного центра ЗАЭС.
Фото: Энергоатом


"Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях", — говорится в сообщении.

В свое время ЕС проинвестировал в создание Центра около 13 млн евро.
  • 3 января 2023 года омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что россияне продолжают завозить на временно оккупированную Запорожскую АЭС свой персонал и пытаются заменить им украинцев, которые отказываются сотрудничать с оккупантами.
  • 12 февраля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация на ЗАЭС ухудшается.
  • 19 февраля МИД опубликовал заявление, в котором осудило попытки оккупантов помешать ротации экспертов для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Смотрите также: Директор МАГАТЭ показал, как смена наблюдателей на ЗАЭС пересекала линию фронта

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оккупанты оккупация заэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 