Запорожская АЭС. Оккупанты планируют отступление и присматриваются, что можно украсть

На временно оккупированной Запорожской АЭС российские оккупанты рассматривают сценарии отступления и "маркируют" оборудование, которое можно украсть со станции. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

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На станцию приехали так называемые "специалисты атомной отрасли" из России, и начали составлять списки оборудования, которое "необходимо демонтировать" в случае отступления.

Отмечается, что особое внимание россиян привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала "Энергоатома", созданный на базе учебно-тренировочного центра ЗАЭС.





"Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях", — говорится в сообщении.



В свое время ЕС проинвестировал в создание Центра около 13 млн евро. "Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях", — говорится в сообщении.В свое время ЕС проинвестировал в создание Центра около 13 млн евро.

3 января 2023 года омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что россияне продолжают завозить на временно оккупированную Запорожскую АЭС свой персонал и пытаются заменить им украинцев, которые отказываются сотрудничать с оккупантами.

12 февраля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация на ЗАЭС ухудшается.

19 февраля МИД опубликовал заявление, в котором осудило попытки оккупантов помешать ротации экспертов для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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Мілана Головань

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