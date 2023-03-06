Запорожская АЭС. Оккупанты планируют отступление и присматриваются, что можно украсть
06.03.2023, 16:00
Фото: Энергоатом
На временно оккупированной Запорожской АЭС российские оккупанты рассматривают сценарии отступления и "маркируют" оборудование, которое можно украсть со станции. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
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На станцию приехали так называемые "специалисты атомной отрасли" из России, и начали составлять списки оборудования, которое "необходимо демонтировать" в случае отступления.
Отмечается, что особое внимание россиян привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала "Энергоатома", созданный на базе учебно-тренировочного центра ЗАЭС.
"Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях", — говорится в сообщении.
В свое время ЕС проинвестировал в создание Центра около 13 млн евро.
- 3 января 2023 года омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что россияне продолжают завозить на временно оккупированную Запорожскую АЭС свой персонал и пытаются заменить им украинцев, которые отказываются сотрудничать с оккупантами.
- 12 февраля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация на ЗАЭС ухудшается.
- 19 февраля МИД опубликовал заявление, в котором осудило попытки оккупантов помешать ротации экспертов для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
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