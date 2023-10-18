Запорожье. Из-под завалов достали еще трех погибших, количество жертв возросло до пяти

В Запорожье количество жертв в результате ночной ракетной атаки РФ возросло до пяти – из-под завалов достали тела еще трех погибших. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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"Деблокированы из-под завалов тела трех человека, которые считались пропавшими без вести", – сообщил он.

Также в медицинские учреждения доставлены пять раненых, отметил Малашко.

В ночь на 18 октября, с 01:33 до 01:48, россияне ударили шестью ракетами С-300 по Запорожью, один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.

Изначально сообщалось о двух погибших.

Правоохранители опубликовали видео момента удара по городу.

Сегодня россияне также ударили по Днепропетровской области: погибла женщина.

Днем был также "прилет" в Харькове.

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