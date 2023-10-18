Запоріжжя. З-під завалів дістали ще трьох загиблих, кількість жертв зросла до п'яти

У Запоріжжі кількість жертв в результаті нічної ракетної атаки РФ зросла до п’яти – з-під завалів дістали тіла ще трьох загиблих. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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"Деблоковано з-під завалів тіла трьох людей, які вважалися зниклими безвісти", – повідомив він.

Також у медичні заклади доставлено п’ятьох поранених, зазначив Малашко.

В ніч проти 18 жовтня, з 01:33 до 01:48, росіяни вдарили шістьма ракетами С-300 по Запоріжжю, один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок у центральній частині міста.

Початково повідомлялось про двох загиблих.

Правоохоронці опублікували відео моменту удару по місту.

Сьогодні росіяни також вдарили по Дніпропетровській області: загинула жінка.

Вдень був також "прильот" у Харкові.

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