"Здесь все есть. И подвалы, и много вина". Мэр Арциза рассказал о ситуации после атак РФ

Сергей Парпуланский заявил, что ситуация в Арцизе контролируемая, люди ждут решения ситуации со светом

Мэр Арциза (Фото: Instagram-аккаунт чиновника)

В городе Арциз Одесской области нет дефицита продуктов или лекарств на фоне российских массированных атак на регион. Об этом в комментарии LIGA.net для текста рассказал городской голова Сергей Парпуланский.

Он назвал ситуацию в городе контролируемой. Если смотреть на настроения людей, то желания куда-то выезжать точно нет. Все ждут решения ситуации со светом, рассказал Парпуланский.

Читайте также Удар по Бессарабии: российская стратегия малых целей и больших последствий

Чиновник добавил, что люди ждут восстановления нормального электроснабжения. Сейчас свет подается по графику – четыре часа есть, восемь часов – нет.

Парпуланский акцентировал, что все службы работают, помогает область и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Люди это видят. Замечаний практически нет. Наоборот, больше благодарят за работу, за то, что людей информируют. Я не вижу массовых серьезных недовольств. Есть недовольство только действиями нашего кровавого соседа – это в первую очередь", – сказал мэр Арциза.

Также он прокомментировал ситуацию с обеспечением людей продуктами и всем необходимым.

"У нас все есть. В первый день, когда это произошло, некоторые люди поддались панике, но сейчас все полки в магазинах полны. У нас все есть. Мы живем на юге Одесской области – здесь всегда все есть. И подвалы, и много вина", – сказал Парпуланский.

Он уточнил, что проблем ни с лекарствами, ни с топливом, ни с продуктами нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Все школы работают офлайн, в нормальном режиме.