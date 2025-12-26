"Здесь все есть. И подвалы, и много вина". Мэр Арциза рассказал о ситуации после атак РФ
В городе Арциз Одесской области нет дефицита продуктов или лекарств на фоне российских массированных атак на регион. Об этом в комментарии LIGA.net для текста рассказал городской голова Сергей Парпуланский.
Он назвал ситуацию в городе контролируемой. Если смотреть на настроения людей, то желания куда-то выезжать точно нет. Все ждут решения ситуации со светом, рассказал Парпуланский.
Чиновник добавил, что люди ждут восстановления нормального электроснабжения. Сейчас свет подается по графику – четыре часа есть, восемь часов – нет.
Парпуланский акцентировал, что все службы работают, помогает область и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Люди это видят. Замечаний практически нет. Наоборот, больше благодарят за работу, за то, что людей информируют. Я не вижу массовых серьезных недовольств. Есть недовольство только действиями нашего кровавого соседа – это в первую очередь", – сказал мэр Арциза.
Также он прокомментировал ситуацию с обеспечением людей продуктами и всем необходимым.
"У нас все есть. В первый день, когда это произошло, некоторые люди поддались панике, но сейчас все полки в магазинах полны. У нас все есть. Мы живем на юге Одесской области – здесь всегда все есть. И подвалы, и много вина", – сказал Парпуланский.
Он уточнил, что проблем ни с лекарствами, ни с топливом, ни с продуктами нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Все школы работают офлайн, в нормальном режиме.
- В течение декабря россияне массированно били по Одесской области. 17 декабря положение, возникшее из-за массированной атаки РФ по энергетике региона, официально признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня.
- В ночь на 25 декабря Россия снова ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области, в результате чего один человек погиб, еще четверо получили ранения. Пострадали активы компании Kernel – крупнейшего производителя и экспортера подсолнечного масла в Украине.
- 25 декабря в Одессе из-за российских атак на энергетику ввели вынужденные аварийные отключения.
