"Тут завжди все є. І підвали, і багато вина". Мер Арциза розповів про ситуацію після атак РФ
У місті Арциз Одеської області немає дефіциту продуктів чи ліків на тлі російських масованих атак на регіон. Про це в коментарі LIGA.net для тексту розповів міський голова Сергій Парпуланський.
Він назвав ситуацію у місті контрольованою. Якщо дивитися на настрої людей, то бажання кудись виїжджати точно немає. Усі чекають розв'язання ситуації зі світлом, розповів Парпуланський.
Посадовець додав, що люди чекають на відновлення нормального електропостачання. Наразі світло подається за графіком – чотири години є, вісім годин – немає.
Парпуланський акцентував, що всі служби працюють, допомагає область й Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Люди це бачать. Зауважень практично немає. Навпаки, більше дякують за роботу, за те, що людей інформують. Я не бачу масових серйозних незадоволень. Є незадоволення лише діями нашого кривавого сусіда – це в першу чергу", – сказав мер Арциза.
Також він прокоментував ситуацію із забезпеченням людей продуктами й всім необхідним.
"У нас усе є. Першого дня, коли це сталося, деякі люди піддалися паніці, але зараз усі полиці в магазинах повні. У нас усе є. Ми живемо на півдні Одещини – тут завжди все є. І підвали, і багато вина", – сказав Парпуланський.
Він уточнив, що проблем ні з ліками, ні з пальним, ні з продуктами немає. Критична інфраструктура працює у штатному режимі. Усі школи працюють офлайн, у нормальному режимі.
- Протягом грудня росіяни масовано били по Одеській області. 17 грудня становище, що виникло через масовану атаку РФ по енергетиці регіону, офіційно визнали надзвичайною ситуацією державного рівня.
- У ніч проти 25 грудня Росія знову вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Постраждали активи компанії Kernel – найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні.
- 25 грудня в Одесі через російські атаки на енергетику запровадили вимушені аварійні відключення.
Коментарі (0)