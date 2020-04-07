Одесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортаж

В связи с ужесточением карантинных мер в курортной зоне в районе Большого Фонтана в Одессе немноголюдно. Об этом сообщает Думская.
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"Несмотря на теплую погоду, на каждом пляже, между траверсами, отдыхают максимум двое горожан, расположившиеся в разных концах песчаной зоны", - отмечается в сообщении.
Спортсменов можно увидеть минимум. Заведения общественного питания работают, но на вынос.
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Издание отмечает, что вчера сотрудники полиции не применяли особых мер к нарушителям карантина и ограничились предупреждениями.
Появились новые торговые ряды на 16-й станции Большого Фонтана.
Фото: dumskaya.net
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