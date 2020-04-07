Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.04.2020, 10:51

Одесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортаж

1 / 15
Одесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортаж
Одесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортаж
Одесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортажОдесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортаж

На набережной у моря из-за жесткого карантина немноголюдно, стало меньше спортсменов, но можно увидеть детей на прогулке

В связи с ужесточением карантинных мер в курортной зоне в районе Большого Фонтана в Одессе немноголюдно. Об этом сообщает Думская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Несмотря на теплую погоду, на каждом пляже, между траверсами, отдыхают максимум двое горожан, расположившиеся в разных концах песчаной зоны", - отмечается в сообщении.

Спортсменов можно увидеть минимум. Заведения общественного питания работают, но на вынос.

Читайте также: Карантин в Одессе. Пробежки на улицах и работа транспорта по спецрежиму: фото

Издание отмечает, что вчера сотрудники полиции  не применяли особых мер к нарушителям карантина и ограничились предупреждениями.

Появились новые торговые ряды на 16-й станции Большого Фонтана.

Фото: dumskaya.net

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.
  • 3 апреля Кабмин утвердил список новых ограничительных мер в рамках противодействия распространению коронавируса.

Читайте также: В Украине 1462 заболевших COVID-19, умерло 45 человек - Минздрав

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: одесса, фото, набережная, карантин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Коронавирус в крупнейшем городе США: что карантин сделал с Нью-Йорком – фото
Коронавирус в крупнейшем городе США: что карантин сделал с Нью-Йорком – фото
Новые снимки коронавируса SARS-CoV-2 под электронным микроскопом: фото
Новые снимки коронавируса SARS-CoV-2 под электронным микроскопом: фото
Бары закрыты, центр пуст. Как Киев превращается в город курьеров
Бары закрыты, центр пуст. Как Киев превращается в город курьеров
Материалы по теме
В Минздраве надеются на ослабление карантина с 24 апреля, но есть условие
Политика В Минздраве надеются на ослабление карантина с 24 апреля, но есть условие
Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Хроника Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Популярное
фото/видео
Одесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортаж
Одесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортаж
Как частицы коронавируса атакуют клетки человека и проникают в них – видео
Как частицы коронавируса атакуют клетки человека и проникают в них – видео 10:06
Создан микробот с реактивными двигателями: выдерживает любую деформацию – видео
Создан микробот с реактивными двигателями: выдерживает любую деформацию – видео 09:01
Тысячи автомобилей сгорели на территории аэропорта в США: видео крупного пожара
Тысячи автомобилей сгорели на территории аэропорта в США: видео крупного пожара 08:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 