Одесса. Море на жестком карантине: безлюдные пляжи и новые МАФы: фоторепортаж

В связи с ужесточением карантинных мер в курортной зоне в районе Большого Фонтана в Одессе немноголюдно. Об этом сообщает Думская.

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"Несмотря на теплую погоду, на каждом пляже, между траверсами, отдыхают максимум двое горожан, расположившиеся в разных концах песчаной зоны", - отмечается в сообщении.

Спортсменов можно увидеть минимум. Заведения общественного питания работают, но на вынос.

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Издание отмечает, что вчера сотрудники полиции не применяли особых мер к нарушителям карантина и ограничились предупреждениями.

Появились новые торговые ряды на 16-й станции Большого Фонтана.

Фото: dumskaya.net

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений.

3 апреля Кабмин утвердил список новых ограничительных мер в рамках противодействия распространению коронавируса.

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