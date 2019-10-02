Полиция сообщает об обысках на оборонных предприятиях: фото

Правоохранители в среду проводят обыски на оборонных предприятиях Киева и Житомира. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Обыски проводятся сотрудниками полиции, Госбюро расследований и спецподразделением КОРД.

"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике. Сумма ущерба устанавливается", - заявили в полиции.

Житомирские СМИ сегодня сообщили, что правоохранители пришли на местный бронетанковый завод. После обеда на предприятие якобы не пускали сотрудников - по причине следственных действий.

Ранее стало известно, когда команда Зеленского представит План обороны Украины.

12 сентября ГБР провело обыски в Укроборонпроме.

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