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02.10.2019, 21:03

Полиция сообщает об обысках на оборонных предприятиях: фото

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Полиция сообщает об обысках на оборонных предприятиях: фотоПолиция сообщает об обысках на оборонных предприятиях: фотоПолиция сообщает об обысках на оборонных предприятиях: фото
Полиция сообщает об обысках на оборонных предприятиях: фотоПолиция сообщает об обысках на оборонных предприятиях: фотоПолиция сообщает об обысках на оборонных предприятиях: фото
Полиция сообщает об обысках на оборонных предприятиях: фотоПолиция сообщает об обысках на оборонных предприятиях: фотоПолиция сообщает об обысках на оборонных предприятиях: фото

Следственные действия связаны с делом о присвоении госсредств

Правоохранители в среду проводят обыски на оборонных предприятиях Киева и Житомира. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Обыски проводятся сотрудниками полиции, Госбюро расследований и спецподразделением КОРД.

"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике. Сумма ущерба устанавливается", - заявили в полиции.

Житомирские СМИ сегодня сообщили, что правоохранители пришли на местный бронетанковый завод. После обеда на предприятие якобы не пускали сотрудников - по причине следственных действий. 

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Теги: обыски, оборонная сфера, Житомир, бронетанковый завод
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