В лесах Прикарпатья раскопали неизвестные отчеты УПА: фото

Два архива Украинской повстанческой армии с неизвестными историкам документами раскопали в лесах Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Центр исследований освободительного движения, которому и были переданы документы.

Сообщается, что найдены были металлический ящик и "молочный бидон" - именно в них повстанцы хранили свои документы. Всего обнаружили несколько сотен документов, датируемых 1945-46 годами. Преимущественно это отчеты подполья ОУН и подразделений УПА, действовавших на территориях регионов западной части Украины.

Найденные документы, среди которых обнаружили подпольные деньги, повествуют, среди прочего, о выборах в Верховную Раду УССР 1946 года. "Для подполья срыв выборов был первоочередной задачей, успех которой должен был засвидетельствовать реальную силу УПА", - отмечают исследователи. Один из архивов хорошо сохранился, его планируют реставрировать и после обнародовать онлайн.

Как сообщалось, вандалы облили краской памятник воинам УПА в Харькове.

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Фото: Центр исследований освободительного движения/Facebook