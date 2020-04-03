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03.04.2020, 14:48

В Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортаж

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В Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортаж
В Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортаж
В Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортажВ Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортаж

У медработника должна быть при себе справка с места работы или спецпропуск

С 2 апреля сотрудники медицинских учреждений Одессы получили возможность пользоваться услугами городского электротранспорта вне очереди. Об этом сообщает Думская.

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Каждый медицинский сотрудник при предъявлении справки с места работы либо специального пропуска имеет право на приоритетный проезд – его обязаны впустить в трамвай или троллейбус раньше других пассажиров.

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Поскольку не все медики знают о нововведении, на конечных и узловых остановках сотрудники КП Одесгорэлектротранс проводят разъяснительную работу и, если на остановке в этот момент находятся медики, приглашают их пройти в салон без очереди.

Фото: dumskaya.net

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.
  • 24 марта Труханов сообщил, что общественный транспорт Одессы переходит в специальный режим работы, жителям города запретили ездить в троллейбусах, трамваях и автобусах без особой надобности.

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Теги: транспорт, одесса, фото, карантин, коронавирус, медработники
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