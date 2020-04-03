В Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортаж

С 2 апреля сотрудники медицинских учреждений Одессы получили возможность пользоваться услугами городского электротранспорта вне очереди. Об этом сообщает Думская.
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Каждый медицинский сотрудник при предъявлении справки с места работы либо специального пропуска имеет право на приоритетный проезд – его обязаны впустить в трамвай или троллейбус раньше других пассажиров.
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Поскольку не все медики знают о нововведении, на конечных и узловых остановках сотрудники КП Одесгорэлектротранс проводят разъяснительную работу и, если на остановке в этот момент находятся медики, приглашают их пройти в салон без очереди.
Фото: dumskaya.net
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