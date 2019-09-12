В Украине загорелся еще один военный полигон: фото

В Украине возник масштабный пожар на территории еще одного военного полигона - на этот раз в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в четверг вечером.

Возгорание произошло в лесном массиве на военном полигоне в Козелецком районе. Там находится воинская часть А-0665. Площадь огня предварительно составляет около 10 га. С ним борются 88 спасателей и два десятка техники ГСЧС, воинской части и местных пожарных команд, а также авиация - самолет и вертолет. Ею уже четыре раза сбрасывалась вода, тушение продолжается.

В Генштабе и Минобороны информацию о пожаре пока не комментируют.

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