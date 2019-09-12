Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.09.2019, 21:24

В Украине загорелся еще один военный полигон: фото

1 / 2
В Украине загорелся еще один военный полигон: фотоВ Украине загорелся еще один военный полигон: фото
В Украине загорелся еще один военный полигон: фотоВ Украине загорелся еще один военный полигон: фото
В Украине загорелся еще один военный полигон: фотоВ Украине загорелся еще один военный полигон: фото

К тушению пожара привлекли авиацию

В Украине возник масштабный пожар на территории еще одного военного полигона - на этот раз в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в четверг вечером.

Возгорание произошло в лесном массиве на военном полигоне в Козелецком районе. Там находится воинская часть А-0665. Площадь огня предварительно составляет около 10 га. С ним борются 88 спасателей и два десятка техники ГСЧС, воинской части и местных пожарных команд, а также авиация - самолет и вертолет. Ею уже четыре раза сбрасывалась вода, тушение продолжается.

В Генштабе и Минобороны информацию о пожаре пока не комментируют.

Читайте также: Генштаб показал фото пожара в Калиновке: огонь локализован

Отправить:
Распечатать:
Теги: военный полигон, пожар, черниговская область, спасатели
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото
"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото
Шаурма и пингвины в Раде. Зеленский украсил свой офис: фото
Шаурма и пингвины в Раде. Зеленский украсил свой офис: фото
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Материалы по теме
В Харькове горит здание Инженерно-педагогической академии: фото
Происшествия В Харькове горит здание Инженерно-педагогической академии: фото
В Черниговской области горит лес
Происшествия В Черниговской области горит лес
Популярное
фото/видео
В Украине загорелся еще один военный полигон: фото
В Украине загорелся еще один военный полигон: фото
Опубликовано видео масштабных очередей на блокпостах Донбасса
Опубликовано видео масштабных очередей на блокпостах Донбасса 20:07
Марихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фото
Марихуана на $55 млн. Полиция закрыла крупнейшую плантацию: фото 15:10
В Хмельницкой области - новый глава Нацполиции: фото и видео
В Хмельницкой области - новый глава Нацполиции: фото и видео 14:46
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 