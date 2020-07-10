Борьба с террористами. СБУ провела масштабные учения в порту Одессы – видео

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По легенде учений, вооруженные террористы захватили в заложники часть руководства порта Одессы и два судна

Служба безопасности Украины совместно с другими силовыми и административными ведомствами провела масштабные антидиверсионные учения, в рамках которых отрабатывалась борьба с террористами в порту Одессы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По сценарию учений, несколько групп террористов захватили в заложники некоторых членов руководства Одесского морского торгового порта и украли два судна, одно из которых начало двигаться в сторону порта госпредприятия в Николаеве.

Участники учений провели оценку и планирование спецоперации, после чего штурмовые группы отработали нейтрализацию террористов и освобождение заложников.

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В учениях, помимо СБУ, также участвовали сотрудники полиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Вооруженных Сил, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морпортов и местных органов самоуправления.

После учений руководству госпредприятий доложили о степени защищенности предприятий от террористов и дали четкие инструкции, как действовать при возможных угрозах.

  • 5 июля глава ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что не исключает наступления России на Херсонскую область с Крыма. Он также сказал, что флот готовится к полномасштабной конфронтации с врагом.
  • На следующий день командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев сказал, что слова Неижпапы о возможном прорыве РФ из Крыма преувеличены.
  • 7 июля у президента страны-агрессора РФ Владимира Путина заявили, что у них нет планов по вторжению в Украину.

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Фото, видео - пресс-центр СБУ

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Теги: сбу, одесса, учения, порт, террористы
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