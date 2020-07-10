Борьба с террористами. СБУ провела масштабные учения в порту Одессы – видео

Служба безопасности Украины совместно с другими силовыми и административными ведомствами провела масштабные антидиверсионные учения, в рамках которых отрабатывалась борьба с террористами в порту Одессы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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По сценарию учений, несколько групп террористов захватили в заложники некоторых членов руководства Одесского морского торгового порта и украли два судна, одно из которых начало двигаться в сторону порта госпредприятия в Николаеве.
Участники учений провели оценку и планирование спецоперации, после чего штурмовые группы отработали нейтрализацию террористов и освобождение заложников.
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В учениях, помимо СБУ, также участвовали сотрудники полиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Вооруженных Сил, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морпортов и местных органов самоуправления.
После учений руководству госпредприятий доложили о степени защищенности предприятий от террористов и дали четкие инструкции, как действовать при возможных угрозах.
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Фото, видео - пресс-центр СБУ