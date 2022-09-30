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Что осталось от дома, где недолго пожил в Херсоне полковник ФСБ РФ – видео пропагандистов видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 14:12
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Утром 30 сентября СМИ РФ сообщили о гибели во временно оккупированном Херсоне полковника Федеральной службы безопасности Алексея Катериничева, которого российские захватчики называли "первым заместителем" гауляйтера-колаборанта Владимира Сальдо. Позднее военные пропагандисты России показали разрушенный дом, где якобы получил несовместимые с жизнью повреждения оккупант.

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В потолке видны дыры, возможно, от "прилетов". В гараже в доме стоит автомобиль с номерами "ВТ 2562 СХ".

СМИ врага, как и во всех аналогичных случаях, пишут, что смерть россиянина наступила "в результате удара Вооруженных Сил Украины". 

До прихода на украинскую землю Катериничев около 25 лет служил в пограничных войсках РФ и подразделениях ФСБ, был первым замначальника центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России. В Херсоне он жил немногим больше месяца, а потом умер.

Проверить, официально подтвердить или опровергнуть информацию о гибели Катериничева пока невозможно. Сообщения росСМИ могут быть дезинформацией, как это было в случае с "заместителем" гауляйтера Новой Каховки Виталием Гурой. СМИ РФ написали, что его расстреляли из пистолета и что он скончался, а позже пропагандисты заявили, что "гибель" была инсценировкой ФСБ и Гура якобы жив.

Читайте также: Российские пропагандисты сообщили о якобы гибели одного из главарей террористов ЛНР

Євген Пилипенко
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