Киберполиция накрыла группу, сбывавшую детскую порнографию: видео

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Украинским полицейским помогли коллеги из Австралии

В Днепропетровской области полицейские раскрыли группу лиц, которая якобы занималась созданием и распространением детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, к созданию такого контента привлекались дети возрастом от девяти до 13 лет. Также следствие установило, что родители за денежное вознаграждение якобы самостоятельно привозили и склоняли детей к участию в таких видео. Расчет за продажу этих видео происходил исключительно при помощи криптовалюты.

Информацию о распространении таких видео в интернете Киберполиция получила от коллег из Австралии. 

Оператором якобы был мужчина, который подозревается в организации группы. Также он, по версии следствия, лично принимал участие в съемках.

"Он также принимал заказы на создание порнографического видео при участии детей разного пола с соответствующей тематикой, интерьером, количеством участников, и других личных пожеланий заказчика", - заявили в пресс-службе.

Всем задержанным грозит до 10 лет тюрьмы. 

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Теги: киберполиция, порнография
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