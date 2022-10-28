Российский военнослужащий в составе оккупационных войск в Украине жалуется по телефону собеседнице в РФ на большие потери на их участке фронта и говорит, что подразделение "готовится к наступлению" под Горловкой. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки.

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"До**я, Ирин, убитых. Раненых до**я. Каждый день по 20-30 человек", – пожаловался оккупант, на что ему ответили, что "охр*неть можно" от такой информации.

Россиянин рассказал, что "скоро в наступление пойдем", а находятся они сейчас у "села Тоцкое" (вероятно, речь идет о селе Троицкое под Горловкой, так как села Тоцкое в Украине нет – только в РФ, а в описании перехвата говорится о Донецком направлении фронта. — Прим. ред.).

"Будем брать его. Никак уже месяц не можем взять, а там все дороги наши. Технику, танки-х**нки всё подтягиваем, бл**ь", – описал российский захватчик.

Когда записан разговор, не указывается. По состоянию на 28 октября Троицкое находится под оккупацией.

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Євген Пилипенко

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