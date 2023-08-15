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Под утро Россия обстреляла поселок под Запорожьем: под ударом гимназия и детсад – видео видео

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15.08.2023, 15:44
Видео: Запорожская ОВА
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Ранним утром россияне обстреляли поселок в Запорожской области, в результате чего разрушения получили здание гимназии и детсада. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Отмечается, россияне выпустили четыре ракеты по мирной громаде – от взрывной волны пострадала местная гимназия, заведение дошкольного образования и дома рядом.

Выбито около 90% окон, повреждены крыша, двери и стекла. Обошлось без жертв, но легкие травмы получила женщина.

Малашко отметил, что обстрел произошел в 04:20, под ударом оказался поселок Степное.

Под утро Россия обстреляла поселок под Запорожьем: под ударом гимназия и детсад – видео

  • Также в ночь на 15 августа оккупанты ударили ракетами около 02:00 по одному из населенных пунктов Запорожской области: погибли два человека.
  • В эту ночь были и прилеты крылатых ракет во Львове, Луцке и Днепре. Россия била по промышленным предприятиям, пострадали жилые дома, есть погибшие. Смотрите фото последствий из Львова и Луцка.
Оксана Житнюк
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