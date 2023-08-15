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Під ранок Росія вгатила по селищу під Запоріжжям: під ударом гімназія і дитсадок – відео видео

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 15:44
Відео: Запорізька ОВА
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Рано вранці росіяни обстріляли селище у Запорізькій області, внаслідок чого руйнувань зазнали будівлі гімназії й дитсадку. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Зазначається, що росіяни випустили чотири ракети по мирній громаді – від вибухової хвилі зруйнована місцева гімназія, заклад дошкільної освіти та домівки поруч.

Вибито близько 90% вікон, пошкоджено дах, двері та шибки. Обійшлося бех жертв, але легких травм зазнала жінка.

Малашко зазначив, що обстріл стався о 04:20, під ударом опинилось селище Степне.

Під ранок Росія вгатила по селищу під Запоріжжям: під ударом гімназія і дитсадок – відео

  • Також у ніч проти 15 серпня загарбники вдарили ракетами близько 02:00 по одному з населених пунктів Запорізької області: загинули дві людини.
  • Цієї ночі були й прильоти крилатих ракет у Львові, Луцьку та Дніпрі. Росія била по промислових підприємствах, пошкоджено житлові будинки, є загиблі. Дивіться фото наслідків зі Львова та Луцька
Оксана Житнюк
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