Під ранок Росія вгатила по селищу під Запоріжжям: під ударом гімназія і дитсадок – відео

Рано вранці росіяни обстріляли селище у Запорізькій області, внаслідок чого руйнувань зазнали будівлі гімназії й дитсадку. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що росіяни випустили чотири ракети по мирній громаді – від вибухової хвилі зруйнована місцева гімназія, заклад дошкільної освіти та домівки поруч.

Вибито близько 90% вікон, пошкоджено дах, двері та шибки. Обійшлося бех жертв, але легких травм зазнала жінка.

Малашко зазначив, що обстріл стався о 04:20, під ударом опинилось селище Степне.

Також у ніч проти 15 серпня загарбники вдарили ракетами близько 02:00 по одному з населених пунктів Запорізької області: загинули дві людини.

Цієї ночі були й прильоти крилатих ракет у Львові, Луцьку та Дніпрі. Росія била по промислових підприємствах, пошкоджено житлові будинки, є загиблі. Дивіться фото наслідків зі Львова та Луцька.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.