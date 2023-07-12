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Россияне пошли на штурм около Донецкого аэропорта, но "все пошло по плану" — видео 53 ОМБр видео

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 11:39
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Бойцы 53 отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Владимира Мономаха отразили массированный штурм российских оккупантов на бронетехнике, уничтожив несколько БМП с личным составом противника. Об этом сообщили в Facebook бригады, показав ролик с фрагментами оборонной операции.

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OSINT-энтузиасты геолоцировали место боевого эпизода – это окраины села Водяное на Авдеевском направлении фронта, в 3 км на северо-запад от западного торца взлетной полосы Донецкого аэропорта.

"Противник пытался совершить попытку прорыва, но все, как обычно, пошло "по плану". Все подразделения 53 бригады мгновенно среагировали и безжалостно ликвидировали всю наступательную технику вместе с личным составом", – рапортовали военные.

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По данным военнослужащих, уничтожено девять боевых машин пехоты.

Видеоряд сопровождается треком из фильма "Доброе утро, Вьетнам" (1987).

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Евгений Пилипенко
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войнабмпштурм53 бригада
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