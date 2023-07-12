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Росіяни пішли на штурм біля Донецького аеропорту, але "все пішло за планом" – відео 53 ОМБр видео

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12.07.2023, 11:39
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Бійці 53 окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Володимира Мономаха відбили масований штурм російських окупантів на бронетехніці, знищивши кілька БМП з особовим складом противника. Про це повідомили у Facebook бригади, показавши ролик із фрагментами оборонної операції.

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OSINT-ентузіасти геолокували місце бойового епізоду – це околиці села Водяне на Авдіївському напрямку фронту, за 3 км на північний захід від західного торця злітної смуги Донецького аеропорту.

"Противник намагався зробити спробу прориву, але все, як завжди, пішло "за планом". Усі підрозділи 53 бригади миттєво зреагували та безжально ліквідували всю наступальну техніку разом з особовим складом", – рапортували військові.

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За даними військовослужбовців, знищено дев'ять бойових машин піхоти.

Відеоряд супроводжується треком з фільму "Доброго ранку, В'єтнам" (1987).

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Євген Пилипенко
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