93-я отдельная мехбригада "Холодный Яр" поделилась мотивационным роликом для сил обороны Украины, снятым бойцами на камеру разведывательного дрона на восточном театре военных действий. Видео с российским танком, который подрывается на мине, выложено в YouTube-канале в/ч.

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"Наступление или досадное самоубийство? Иногда трудно отличить, что именно осуществляют российские войска", – подписан ролик.

На кадрах с высоты птичьего полета видно, как на краю поля вдоль дороги идет бронетехника оккупантов. В какой-то момент первая машина наезжает на противотанковую мину.

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По словам бойцов, через 10 минут загорелся еще один танк оккупантов и "разулись" две вражеские бронемашины, "а экипажи спешились и побежали в сторону российских войск".

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Евгений Пилипенко

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