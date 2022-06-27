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Российские танки ехали по украинскому полю. А там было заминировано: видео результата видео

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 12:18
Скриншот из видеозаписи
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93-я отдельная мехбригада "Холодный Яр" поделилась мотивационным роликом для сил обороны Украины, снятым бойцами на камеру разведывательного дрона на восточном театре военных действий. Видео с российским танком, который подрывается на мине, выложено в YouTube-канале в/ч.

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"Наступление или досадное самоубийство? Иногда трудно отличить, что именно осуществляют российские войска", – подписан ролик.

На кадрах с высоты птичьего полета видно, как на краю поля вдоль дороги идет бронетехника оккупантов. В какой-то момент первая машина наезжает на противотанковую мину.

Смотрите видео: По поселку ехали танки армии РФ. Ударила артиллерия ВСУ: один превратился в факел

По словам бойцов, через 10 минут загорелся еще один танк оккупантов и "разулись" две вражеские бронемашины, "а экипажи спешились и побежали в сторону российских войск".

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Евгений Пилипенко
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