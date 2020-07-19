Убийство в Черновцах. Появилось видео драки со смертельным выстрелом - 18+

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Вчера в центре Черновцов убили мужчину. Полиция задержала предполагаемого стрелка

Издание Молодой буковинец опубликовало видео с камер видеобналюдения, на котором зафиксирована вчерашняя смертельная драка в центре Черновцов.

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На ролике видно, что двое мужчин дрались около двух минут. Когда они боролись на лестнице, один из них резко упал, видимо, после выстрела. После этого стрелок потрогал обездвиженное тело и ушел к белой машине.

По данным источников издания, стрелявший якобы пытался отомстить за убийство 21-летнего сына, который погиб во время прошлогодей резни в спальном районе Гравитон. В полиции эту версию не комментируют.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве, стрелявший задержан – им оказался 54-летний гражданин. Назначено ряд судебных экспертиз, следствие продолжается.

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Видео - Молодий буковинець/YouTube

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Теги: убийство, черновцы, выстрел, гравитон
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