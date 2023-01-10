Четверо бойцов 8 полка Сил специальных операций ВСУ под прикрытием подразделения огневой поддержки ворвались на опорный пункт российских оккупантов, забросали их гранатами и уничтожили. Видео, снятое на мультикоптер с тепловизором, показали в Facebook ССО Украины.

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Там отметили, что опорный пункт ранее удерживали украинские военные, но он был утрачен в ходе боев.

"Благодаря профессиональной слаженной работе подразделение ССО быстро истребило противника, оказывавшего сопротивление. Уничтожено 13 и взято в плен пять российских военных", – сообщили в ВСУ.

Оригинал видео с закадровым комментарием происходящего на экране доступен в Telegram "авторов" – сводной тактической группы "Адам", куда входят операторы БПЛА и группа огневой поддержки.

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Военный корреспондент Юрий Бутусов, который сейчас находится в Соледаре рядом с Бахмутом, дает несколько иные цифры: 15 убитых, шесть пленных.

"С нашей стороны потерь нет. Образцовый ночной бой, образцовая тактика действий малых групп. СТГ "Адам" показывает высокую боеспособность за счет грамотного управления, разведки и нацеленности на постоянное уничтожение российской пехоты", – добавил он.

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Євген Пилипенко

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