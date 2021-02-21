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В Дрогобыче взорвалась граната: два человека погибли, один госпитализирован – видео видео

21.02.2021, 09:30
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
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20 февраля в Дрогобыче во Львовской области в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин, одна женщина госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Взрыв произошел на Стрыйской улице возле подъезда одного из жилых домов. Полицейские, которые приехали на место происшествия, установили, что в следствие взрыва погибли двое мужчин – 37 и 40 лет, так же получила ранения женщина.

Замглавы МВД Антон Геращенко написал в Facebook, что "мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым" и во время общения "мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках".

Владислав Сердюк
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граната Нацполиция антон геращенко дрогобыч
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