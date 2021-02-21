20 февраля в Дрогобыче во Львовской области в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин, одна женщина госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.
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Взрыв произошел на Стрыйской улице возле подъезда одного из жилых домов. Полицейские, которые приехали на место происшествия, установили, что в следствие взрыва погибли двое мужчин – 37 и 40 лет, так же получила ранения женщина.
Замглавы МВД Антон Геращенко написал в Facebook, что "мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым" и во время общения "мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках".
- 4 февраля в Мариуполе нашли масштабный схрон оружия: там были более 1600 гранат и десятки пистолетов.
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