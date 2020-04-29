В Житомирской области снова горят леса - фото, видео

В лесах Житомирской области опять случился пожар. Выгорело более полутысячи гектаров заповедника около села Рудня-Перганская. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Житомирской ОГА Владимир Федоренко.
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По информации местной администрации, пожар возник в Олевском районе на территории Полесского заповедника из-за возгорания сухой травы.
На текущий момент крупные очаги возгорания локализованы, большой пожар удалось потушить - осталось погасить травяной настил, пни и отдельные участки деревьев. В целом пожар уничтожил около 500 гектаров заповедника и порядка 120 га местного агропромышленного комплекса.
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