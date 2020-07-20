В курортной Затоке ночью горели две базы отдыха – фото и видео

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Жертв и пострадавших нет

В поселке городского типа Затока в Одесской области, который является одним из основных мест морского пляжного отдыха украинцев после оккупации Крыма Россией, сегодня ночью был пожар на базах "Гранит" и "Атлантида". Об этом сообщили LIGA.net отдыхающие и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар начался 20 июля незадолго до четырех часов утра.

На территории "Гранита" горело два одноэтажных деревянных дома, административное здание и металлическое сооружение для хозяйственных нужд. Позднее огонь перешел на два двухэтажных деревянных дома и аптеку "Атлантиды".

К 06:00 пожарные ликвидировали возгорание на площади 500 кв. метров. 

Видео: odessa_info

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Теги: пожар, черное море, отпуск, Затока, база отдыха, курорт
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