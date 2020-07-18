В Одессе спасают дельфинов, застрявших между волнорезами - видео

Дельфины трое суток не могли выбраться из ловушки, но сейчас к их спасению подключились сотрудники местных инспекций

В Одессе в районе пляжа на 10-й станции Большого фонтана местные инспекторы спасают шестеро дельфинов, которые застряли между волнорезами и не смогли самостоятельно оттуда выбраться, сообщает Думская.

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Сотрудники одесского дельфинария Немо рассказали, что дельфины, среди которых есть два малыша, не могут уже как минимум трое суток перебраться через волнорез. Сегодня им начали помогать это сделать сотрудники инспекций - водной и экологии.

Видео: Youtube-канал Думская нет

Еще десять лет назад с одесских пляжей планировали убрать все волнорезы, аргументируя тем, что они отсутствуют на побережьях других стран.

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Дарья Мостовая

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