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В Одессе позеленело Черное море: причина – потенциально токсичные цианобактерии – видео видео

22.06.2021, 06:58
Черное море в Одессе (скриншот из видеозаписи Одесский Курьер)
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В Одессе традиционно в последние годы в прибрежной полосе "зацвело" Черное море, которое из-за этого окрасилось в зеленоватый цвет. Видеосюжет, снятый с высоты птичьего полета, показал местный ресурс Одесский курьер.

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В основном "цветет" вода в полузакрытых акваториях пляжей, которые отделены от открытого моря волнорезами, но порой полосы оливково-зеленой воды видно и при удалении от суши.

По данным гидробиологов, в 2021 году явление вызвало массовое распространение цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae, которая обычно формирует поверхностные агрегаты в пресных/солоноватых водоемах при наличии большой концентрации органики в воде, но может вызывать "цветение" и в морских прибрежных зонах. Этот вид микроорганизмов в последний раз был причиной "цветения" в Одессе в 2015 году.

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Как отмечает гидробиолог Галина Теренько, сильные дожди в последние дни смыли в море различный мусор, отходы и просто грязь из города, что пополнило "кормовую базу" цианобактерий.

Хотя существуют нетоксичные формы Aphanizomenon flos-aquae, большинство являются все же токсичными, содержат гепато- и нейроэндотоксины, которые могут быть особенно опасны при купании для небольших животных вроде собак, а также детей.

Госпродпотребслужба не рекомендовала купаться на городских пляжах Одессы, однако Одесский областной лабораторный центр, замерявший показатели воды 11-18 июня, считает воду на городских пляжах "чистой и вполне пригодной для купания". Пробы "соответствовали гигиеническим требованиям".

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Видео: Одесский курьер

Евгений Пилипенко
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