В Одессе сожгли автомобиль депутата облсовета: видео - СМИ

В Одессе на Артиллерийской улице сегодня вечером сожгли автомобиль депутата областного совета. Об этом сообщает Думская.
Очевидцы утверждают, что припаркованный внедорожник подожгли при помощи бутылки с зажигательной смесью. По информации Думской, машина принадлежит депутату Одесского облсовета от партии Доверяй делам и члену исполкома Одесского горсовета Александру Ахмерову. В 2010-2015 годах он возглавлял городскую избирательную комиссию.
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