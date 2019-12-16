В Одессе сожгли автомобиль депутата облсовета: видео - СМИ

В Одессе на Артиллерийской улице сегодня вечером сожгли автомобиль депутата областного совета. Об этом сообщает Думская.

Очевидцы утверждают, что припаркованный внедорожник подожгли при помощи бутылки с зажигательной смесью. По информации Думской, машина принадлежит депутату Одесского облсовета от партии Доверяй делам и члену исполкома Одесского горсовета Александру Ахмерову. В 2010-2015 годах он возглавлял городскую избирательную комиссию.

26 октября в Одесской области неизвестные сожгли машину таможенника

в Одессе произошло сразу несколько пожаров в спальных микрорайонах города. Всего в городе горели 24 автомобиля. В ночь на 7 ноября

Читайте также: Журналисту Крутчаку сожгли машину: фото, видео