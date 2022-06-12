12 июня во временно оккупированном Россией Бердянске Запорожской области около 05:00 утра произошел пожар на электрической подстанции. Об этом пишут Telegram-каналы города и местные жители, а также ресурсы оккупантов.

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Часть людей утверждает, что слышали три взрыва, другие говорят, что ничего такого не было. Некоторые пишут о "прилетах", однако от украинских войск до Бердянска – примерно 90 км.

Сайты российских захватчиков пишут о "коротком замыкании на одном из трансформаторов" и что "пожар уже потушен".

Информация о том, во скольких местах произошло возгорание, противоречивая. Точно известно об одном: возле ТЦ "Амстор".

Часть города обесточена.

Бердянск был оккупирован в первые дни полномасштабного вторжения России в конце февраля 2022 года. В городе не было подразделений ВСУ.

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Евгений Пилипенко

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