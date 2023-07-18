Воздушное командование "Юг" показало видео ночной работы украинских сил противовоздушной обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На видео – ночная боевая работа воинов воздушного командования "Юг". Очередная вражеская воздушная цель уничтожена!" – говорится в сообщении.

Военные не уточнили, где было снято видео, однако этой ночью украинская ПВО активно отбивала вражеские атаки в Николаевской и Одесской областях.

Российские оккупанты атаковали Николаев в ночь на 18 июля, после чего на одном из объектов города начался пожар.

Также ночью РФ массированно атаковала Одессу крылатыми ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136.

Всего ночью враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136. ПВО сбила все ракеты, 31 БПЛА и один беспилотник-разведчик.

Читайте также: Военные о помощи союзников "броней", но без ПВО: Это как подарить велосипед без педалей

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.