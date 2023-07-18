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В ВСУ показали видео ночной боевой работы ПВО, когда Россия активно атаковала юг видео

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 16:31
Видео: Воздушное командование "Юг"
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Воздушное командование "Юг" показало видео ночной работы украинских сил противовоздушной обороны.

"На видео – ночная боевая работа воинов воздушного командования "Юг". Очередная вражеская воздушная цель уничтожена!" – говорится в сообщении.
Военные не уточнили, где было снято видео, однако этой ночью украинская ПВО активно отбивала вражеские атаки в Николаевской и Одесской областях.

Читайте также: Военные о помощи союзников "броней", но без ПВО: Это как подарить велосипед без педалей

Оксана Житнюк
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