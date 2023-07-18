Повітряне командування "Південь" показало відео нічної роботи українських сил протиповітряної оборони.

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"На відео – нічна бойова робота воїнів повітряного командування "Південь". Чергову ворожу повітряну ціль знищено!" – йдеться в повідомленні. Військові не уточнили, де саме було зняте відео, проте цієї ночі українська ППО активно відбивала ворожі атаки у Миколаївській та Одеській областях.

Російські окупанти атакували Миколаїв у ніч проти 18 липня, після чого на одному з об'єктів міста почалася пожежа.

Також вночі РФ масовано атакувала Одесу крилатими ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136.

Загалом вночі ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136. ППО збила всі ракети, 31 БПЛА і один безпілотник-розвідник.

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