RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У ЗСУ показали відео нічної бойової роботи ППО, коли Росія активно атакувала південь видео

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 16:31
Відео: Повітряне командування "Південь"
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами

Повітряне командування "Південь" показало відео нічної роботи українських сил протиповітряної оборони.

"На відео – нічна бойова робота воїнів повітряного командування "Південь". Чергову ворожу повітряну ціль знищено!" – йдеться в повідомленні.
Військові не уточнили, де саме було зняте відео, проте цієї ночі українська ППО активно відбивала ворожі атаки у Миколаївській та Одеській областях.
  • Російські окупанти атакували Миколаїв у ніч проти 18 липня, після чого на одному з об'єктів міста почалася пожежа.
  • Також вночі РФ масовано атакувала Одесу крилатими ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136.
  • Загалом вночі ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136. ППО збила всі ракети, 31 БПЛА і один безпілотник-розвідник.

Читайте також: Військові про допомогу союзників "бронею", але без ППО: Це як подарувати велосипед без педалей

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаобстрілповітряні силиппопівдень
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 