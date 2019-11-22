Во Львове в движении загорелся троллейбус с пассажирами: видео

Во Львове в пятницу вечером во время движения по улице Научной загорелся троллейбус 22-го маршрута, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание тяговых двигателей. По словам спикера Львовэлектротранса Ивана Бондаря, среди пассажиров пострадавших нет, на месте работают спасатели и полиция.

Как рассказали ZAXID.NET в ГСЧС, троллейбус на момент прибытия спасателей стоял на остановке, а людей из него вовремя вывели. Выводы о состоянии транспортного средства предоставит следственная комиссия.

8 ноября в час-пик загорелся один из столичных троллейбусов. За два дня до этого в другом троллейбусе Киева произошла стрельба.

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