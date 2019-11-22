Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обошлось без пострадавших - пассажиры вовремя покинули салон

Во Львове в пятницу вечером во время движения по улице Научной загорелся троллейбус 22-го маршрута, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание тяговых двигателей. По словам спикера Львовэлектротранса Ивана Бондаря, среди пассажиров пострадавших нет, на месте работают спасатели и полиция.

Как рассказали ZAXID.NET в ГСЧС, троллейбус на момент прибытия спасателей стоял на остановке, а людей из него вовремя вывели. Выводы о состоянии транспортного средства предоставит следственная комиссия.

Читайте также: Под Киевом загорелся поезд с пассажирами: есть пострадавший

Отправить:
Распечатать:
Теги: Львов, пожар, пассажиры, троллейбус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Во Львове в движении загорелся троллейбус с пассажирами: видео
Во Львове в движении загорелся троллейбус с пассажирами: видео
Авария танкера в Одессе: опубликовано видео с высоты
Авария танкера в Одессе: опубликовано видео с высоты
Запуск тяжелой ракеты Ariane в экваториальных лесах: трансляция
Запуск тяжелой ракеты Ariane в экваториальных лесах: трансляция
Экономика Чистка продолжается. В Минэкономики уволены 15 глав подразделений
Как создавалась Tesla CyberTruck: реакция соцсетей на творение Маска
Авто Как создавалась Tesla CyberTruck: реакция соцсетей на творение Маска
ЕИБ и ЕБРР выделят Украине 900 млн евро на дороги - Гончарук
Транспорт ЕИБ и ЕБРР выделят Украине 900 млн евро на дороги - Гончарук
Популярное
фото/видео
Во Львове в движении загорелся троллейбус с пассажирами: видео
Во Львове в движении загорелся троллейбус с пассажирами: видео
Авария танкера в Одессе: опубликовано видео с высоты
Авария танкера в Одессе: опубликовано видео с высоты 22.11.19, 21:56
Запуск тяжелой ракеты Ariane в экваториальных лесах: трансляция
Запуск тяжелой ракеты Ariane в экваториальных лесах: трансляция 22.11.19, 21:50
Оззи Осборн привлек к записи песни гитариста Guns N’ Roses: видео
Оззи Осборн привлек к записи песни гитариста Guns N’ Roses: видео 22.11.19, 20:42
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 