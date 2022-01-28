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Взрыв газа в жилом доме в Запорожье: один человек погиб, двое пострадали – фото и видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 09:49
Взрыв газа в жилом доме в Запорожье (фото - ГСЧС)
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Сегодня, 28 января, в жилом доме в Запорожье произошел взрыв газа – один человек погиб, двое травмированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По информации спасателей, 15 жителей дома эвакуировали. Взрыв разрушил несущие стены одного из подъездов – предварительно сообщают о разрушении семи квартир.

Подразделения ГСЧС продолжают поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций. Для безопасного проведения работ привлечен строительный кран.

Начал работу штаб ликвидации последствий взрыва: для жителей дома организован пункт обогрева, с пострадавшими работают психологи. Местные власти решают вопрос расселения.

Нацполиция организовала охрану, чтобы не допустить случаев мародерства.

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС

Фото – ГСЧС
  • Вечером 28 декабря 2021 года в реанимации Косовской больницы произошел пожар и взрыв.
  • Следствие выяснило, что пожар в реанимации Косовской больницы Ивано-Франковской области произошел из-за заупокойной свечки, которую работник учреждения поставил после смерти умершего больного COVID-19. 

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Яна Катасонова
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